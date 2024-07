Stand: 22.10.2018 15:14 Uhr Anja Reschke für publizistisches Wirken geehrt

Anja Reschke hat am Sonntag, den 21.10.2018, in Mainz den Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik erhalten. Die Panorama- und Zapp-Moderatorin sowie Leiterin der Abteilung Innenpolitik des NDR Fernsehens steht mit ihrer publizistischen Arbeit für einen "standhaften, professionellen und aussagekräftigen Journalismus", heißt es in der Würdigung der Hildegard-von-Bingen-Gesellschaft für Publizistik und Zeitgeschichte. Die Preisträgerin "schaut genau hin und ist deutlich im Wort". Dies sei "in Tagen, da eine freie Publizistik von einigen geschmäht wird, keine Kleinigkeit".

Für großes Aufsehen sorgte Reschke im August 2015, als sie sich in einem Kommentar der ARD-Nachrichtensendung "Tagesthemen" gegen ausländerfeindliche Hetze im Internet wandte. Dafür erhielt sie viel Zuspruch, aber auch heftige Anfeindungen.

VIDEO: Anja Reschke: "Dagegen halten - Mund aufmachen" (2 Min)

Ehemalige Preisträger in der Jury

Der Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik wird seit 24 Jahren von einem Kreis von Journalisten an Kollegen vergeben. Dem Kuratorium gehören die ehemaligen Preisträger an, unter ihnen Helmut Markwort, Gabriele Krone-Schmalz, Sandra Maischberger, Harald Schmidt, Claus Kleber und Antonia Rados. Benannt sei der Preis nach der mittelalterlichen Äbtissin Hildegard von Bingen, weil diese sich als eine der ersten Frauen publizierend über ganz unterschiedliche Themen geäußert habe, erklärte der Kuratoriumsvorsitzende Helmut Ahrens.



(dpa)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 05.08.2015 | 21:45 Uhr