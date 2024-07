Sendedatum: 01.12.2016 21:45 Uhr Gewalt gegen Flüchtlinge

Wenn Reporter über Missstände und Gewalt berichten, begeben sie sich manchmal selbst in gefährliche Situationen. Dem Zuschauer bleiben die Ängste und Zweifel normalerweise verborgen. In diesem WebVideoProjekt lassen zwei Reporter die Zuschauer daran teilnehmen. Sie zeigen ihre Recherche auf ihrem Weg an die ungarische Grenze. Den Behörden dort wird vorgeworfen, dass sie Flüchtlinge prügeln und ihre Hunde auf sie hetzen. Die Journalisten zeigen ihre schwierige Recherchearbeit vor Ort und schildern ihre ganz persönliche Sicht auf die Zustände.

VIDEO: Gewalt gegen Flüchtlinge (30 Min)

Weitere Informationen Blutige Grenze: Wie die EU bei Ungarn wegsieht Ungarn ist zum Nadelöhr für Flüchtlinge geworden, die in der EU Asyl beantragen wollen. Berichte über systematische Misshandlungen an der serbisch-ungarischen Grenze häufen sich. mehr Wegschauen: Wie Flüchtlingselend erträglich wird Der querschnittsgelähmte Abdelhadi aus Syrien saß monatelang in Idomeni fest, bis er ein humanitäres Visum bekam. Ein Einzelfall, der viel über das Flüchtlingselend erzählt. mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 01.12.2016 | 21:45 Uhr