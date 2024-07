Stand: 26.06.2014 14:06 Uhr Abgeordnetenbestechung: fast alles bleibt erlaubt

Noch hat Deutschland - neben Staaten wie Syrien, der Sudan und Saudi Arabien - die Konvention der Vereinten Nationen (UNO) gegen Korruption von Politikern nicht umgesetzt ist. Das ändert sich ab dem 1. September 2014, denn dann tritt das neue Gesetz zur Abgeordnetenbestechung in Kraft. Elf Jahre hat es gedauert.

Allerdings ist dieses Gesetz fast komplett wirkungslos, wie Panorama in der letzten Sendung berichtete. Und auch Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof empört in "DIE ZEIT" über das Gesetz gegen politische Korruption, weil es "in der Substanz" wenig biete: "Dazu verbergen sich im Wortlaut zu viel offenkundig abgründige Vorbehalte, turmhohe Strafbarkeitsschwellen und geradezu planmäßig wirkende Beweisschwierigkeiten. Die nachdrücklichen Einwände, die mehrere der Sachverständigen gegen die Wirksamkeit der neuen Regelung erhoben hatten, blieben sämtlich unberücksichtigt."

Fast alles bleibt erlaubt

Nach der neuen Vorschrift wird bestraft, wer als Mitglied einer Volksvertretung mittels konkreter Vereinbarungen einen "ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten" dafür fordert, dass er in Ausübung seines Mandats eine Handlung "im Auftrag oder auf Weisung" vornehme oder unterlasse, spiegelbildlich, wer einem Mandatsträger einen solchen Vorteil anbietet oder gewährt.

Was allerdings unter "ungerechtfertigt" oder mit Handeln nach "Auftrag oder Weisung" gemeint ist, ist unklar. Und so bleibt fast alles erlaubt: die nachträgliche Belohnung, die Posten-Korruption und vieles mehr.

VIDEO: Abgeordnetenbestechung: Gesetz ohne Wirkung (7 Min)

Weitere Informationen Korruption: Straftäter und "Beschenkte" Eine kleine Gefälligkeit für Beamte oder Angestellte im Öffentlichen Dienst gilt als Bestechung. Abgeordnete dagegen dürfen sich einladen lassen und Geschenke annehmen. mehr Abgeordnetenbestechung: Neues Gesetz ohne Wirkung Im September tritt ein neues Gesetz in Kraft, das die Korruption von Politikern verhindern soll. Doch viele sind sich einig: Das neue Gesetz ist unbrauchbar und unwirksam. mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Panorama | 12.06.2014 | 22:00 Uhr