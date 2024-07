Stand: 15.02.2017 17:37 Uhr Mord ohne Sühne - die Grenzen des Rechtsstaats

Es ist ein unglaublicher Kriminalfall: Vor 15 Jahren wird die dreifache Mutter Andrea Butzelar in einer Videothek gefesselt und brutal ermordet. Und der mutmaßliche Täter Werner P. läuft frei herum. Werner P. wird in einem Gerichtsverfahren aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Heute, 15 Jahre später, liegen neue Beweise gegen den mutmaßlichen Täter vor. Dank neuester Technik ist eine DNA-Spur von Werner P. auf Klebeband an der Leiche identifiziert worden. Die Staatsanwaltschaft ist von seiner Schuld überzeugt, doch der mutmaßliche Täter muss sich nicht mehr vor Gericht verantworten. Denn ein Rechtsgrundsatz besagt: Niemand darf zweimal in der gleichen Sache angeklagt werden. Werner P. bestreitet die Tat bis heute.

Reporter Christoph Lütgert geht auf Spurensuche und besucht die Familie des Opfers, trifft den Verdächtigen und forscht nach den Hintergründen dieses einmaligen Justizfalls.

