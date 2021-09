Moderation

Kristin Recke

Mittendrin statt nur dabei - wenn Kristin Recke vor der Kamera steht, hat sie selten nur ein Mikrofon in der Hand. Ausprobieren, mitmachen und damit die Themen und die Menschen dahinter, ihre Berufe und Hobbys erlebbar machen, das ist ihr Ziel. Mit 19 entdeckte die gebürtige Leipzigerin ihre Leidenschaft fürs Fernsehen und hat sich seitdem als Redakteurin in fast allen Genres der TV-Welt ausprobiert. Für die Sendung Lust auf Norden steht sie seit 2009 als Reporterin vor der Kamera und auch im Schleswig-Holstein Magazin ist sie mit ihren Themen und Aktionen immer wieder zu sehen. Ab August 2014 ist sie für den Ostsee-Report in Skandinavien unterwegs.