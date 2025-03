Kathrin Kampmann

Was findest du an der Nordsee am schönsten?

Dass sie so vielseitig ist. Der unvergleichliche Naturschatz Wattenmeer, pragmatisch eingedeichte Küstenabschnitte und herrliche Sandstrände. Nordsee ist nie gleich Nordsee.

Was hat dir als Kind an der Nordsee am besten gefallen?

Für Mama Muscheln suchen und Papa bis zum Kinn einbuddeln.

Welchen Song hast du bei einem Strandspaziergang im Ohr?

Am liebsten gar keinen: Wellenrauschen reicht mir. Kann aber sein, dass sich AnnenMayKantereit mit „Drei Tage am Meer“ von allein in mein Ohr mogeln. Ist einfach viel Wahres dran.

Was magst du an den Menschen, die an der Küste leben?

Die Menschen hier sind oft gelassen, geradeheraus, handfest, sturmerprobt, aber auch sonnenverwöhnt.

Was magst du lieber, Ebbe oder Flut?

Flut! In die Wellen springen und vor Freude kreischen, was gibt's Schöneres?

Bratfisch oder Krabbenbrötchen?

Gerne Bratfisch, aber mit Pommes-Mayo macht man mich auch schon sehr glücklich. Aber so oder so: Immer die Möwen im Blick behalten.

Strandkorb oder Beach-Volleyball?

Defintiv Beach-Volleyball!

Wenn du nicht am Meer bist, wo bist du noch gerne?

Dann buddele ich in meinem Garten.

Was nimmst du mit auf eine einsame Insel?

Meine Liebsten und eine Kaffeemaschine mit endlos Pulver-Nachschub.

Bester plattdeutscher Spruch?

Kummt alls, as dat komen mutt. Un nix blifft, as 't is.

Hast du einen schönen Geheimtipp am Meer?

Nicht unbedingt geheim, aber kaum irgendwo kann ich so gut entspannen wie beim Sonnenuntergang am Nordstrand auf Norderney, während die Kinder ihre 10er-Karte auf dem Trampolin verhüpfen.