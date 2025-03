Britta von Lucke

Was findest du an der Nordsee am schönsten?

Ich mag am liebsten den Sommer an der Nordsee – mit Sonne, Sand und dem Blick aufs Wasser und dem Duft von Sonnencreme in der Nase. Fühlt sich sofort nach Ferien an.

Was hat dir als Kind an der Nordsee am besten gefallen?

So viel Sand. Und Wasser. Und wo ist Papa? Den will ich gleich einbuddeln.

Welchen Song hast du bei einem Strandspaziergang im Ohr?

September von Earth, Wind & Fire

Was magst du an den Menschen, die an der Küste leben?

Die Menschen sind offen und fröhlich und irgendwie tiefenentspannt. Da merkt man, die Küste erdet.

Was magst du lieber, Ebbe oder Flut?

Ich freu mich, wenn das Wasser da ist, aber mein Kleiner liebt Ebbe mindestens genauso. Der größte Matsch-Sandkasten der Welt. Wunderbar.

Bratfisch oder Krabbenbrötchen?

Natürlich beides. Wäre doch zu schade, auf eins davon zu verzichten.

Strandkorb oder Beach-Volleyball?

Strandkorb. Schön gemütlich in der Sonne sitzen. Aber ich feuere beim Beach-Volleyballer gerne an.

Wenn du nicht am Meer bist, wo bist du noch gerne?

Auf dem Land, mit dem Mofa durch die Felder brausen. Das ist richtig toll.

Was nimmst du mit auf eine einsame Insel?

Meine Familie, schöne Bücher und das Handy, falls wir abends Pizza bestellen wollen.

Bester plattdeutscher Spruch?

Plattdütsch ist immer schön.

Hast du einen schönen Geheimtipp am Meer?

Also da gibt es auf der Insel Terschelling eine Strandbar mitten im Sand. So schön eingerichtet. Mit einem traumhaften Blick aufs Meer. Wir wollten gar nicht mehr weg gehen.