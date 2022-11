Kathrin Kampmann

Wenn Kathrin Kampmann nicht für Niedersachsen 18.00 im Studio steht, dann ist sie meist im Westen des Landes als Reporterin unterwegs. Vielleicht buddelt sie aber auch gerade ihren Garten um oder spielt mit ihren zwei Kindern. Kathrin Kampmann hat in Bremen Kulturwissenschaft und Englisch studiert und ist dann zügig zum Journalismus gekommen. Das NDR Studio in Osnabrück war viele Jahre ihr Haupteinsatzgebiet. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie, ist sportlich aktiv, spielt Volleyball und joggt.