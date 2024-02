Ulla Brauer

… ist Web-Producerin und Bild-Gestalterin bei der NDR Story und managt die Präsenzen der Doku-Reihe in der ARD Mediathek und auf NDR.de sowie den NDR Story-Content auf YouTube. 2002 fängt sie beim NDR als Onlinerin an. Ab 2010 entwickelt sie den Netzauftritt von 45 Min, erstellt multimediale Dossiers zu den Dokus der Reihe und produziert Social-Media-Content. Sie konzipiert zudem digitale Projekte zu Highlight-Dokus wie "Als der Frieden in den Norden kam" oder "45 Min spezial: Was atmest du?" und produziert auch den Content dafür. Eine Zeit lang ist sie parallel in der NDR Unternehmenskommunikation und im SEO-Team von NDR.de tätig. Neben ihrer Tätigkeit bei der NDR Story arbeitet Ulla Brauer auch als Web-Producerin und Bildgestalterin für die Themenwelt Gesundheit der ARD Mediathek.

Weitere Informationen Kontakt zum Team der NDR Story Schreiben Sie uns gern! Wir freuen uns über Ihre Post. mehr

Weitere Informationen Das Team der NDR Story Wir berichten über das, was die Menschen vor Ort beschäftigt und bewegt - die Macherinnen und Macher der NDR Story. mehr