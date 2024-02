Klaus Scherer

… ist Autor, Regisseur und Redakteur mit Schwerpunkt Dokus, Aktuelles und Reisen. Der gebürtige Pfälzer geht in Pirmasens zur Schule. Nach Soziologie- und Geografie-Studium, Volontariat in Berlin und Bonn, wird er Inlandskorrespondent in Berlin, später Reporter bei Panorama. Anschließend arbeitet Scherer jeweils fünf Jahre als ARD-Fernost-Korrespondent in Tokio und als Amerika-Berichterstatter in Washington. Er hat zahlreiche Politdokus ("Nervenkrieg um Nordkorea", "Hass im Netz", "Inside Rheinmetall") und Reisereportagen gemacht sowie mehrere Sachbücher ("Nagasaki", "Wahnsinn Amerika") geschrieben. Seine Filme sind unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

