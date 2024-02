Julia Saldenholz

… ist Journalistin seit Schulzeiten. Sie studiert danach Volkswirtschaft in Köln und produziert in dieser Zeit für Radio- und Fernsehsender vor allem Reportagen aus Kriegs- und Krisenregionen. Nach dem Volontariat beim NDR arbeitet sie zunächst als Autorin für das Medienmagazin ZAPP und später als persönliche Referentin des Intendanten. Seit 2014 ist sie Redakteurin für Dokumentationen und Reportagen. Themen, die ihr journalistisch am Herzen liegen, sind vor allem soziale Ungleichheit, Ökologie, Wirtschaft und Desinformation.

Weitere Informationen Kontakt zum Team der NDR Story Schreiben Sie uns gern! Wir freuen uns über Ihre Post. mehr

Weitere Informationen Das Team der NDR Story Wir berichten über das, was die Menschen vor Ort beschäftigt und bewegt - die Macherinnen und Macher der NDR Story. mehr