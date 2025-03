Ausgezeichnet: Dokus von NDR Story & ARD Story

Das Team der NDR Story freut sich mit den Autorinnen und Autoren über Auszeichnungen für ihre Dokumentationen in 2024. Die NDR Story ist im Frühjahr 2024 aus der Doku-Marke 45 Minuten hervorgegangen und berichtet über gesellschaftliche Missstände.

Sanja Hardinghaus wird für "Wer schützt unsere Kinder?" mit dem Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2024 ausgezeichnet. Der Film zeigt schockierende Einblicke in die Arbeit von Jugendamtsmitarbeiter:innen, Kinderärzten und Familienanwältinnen.

Katrin Kampling und Caroline Walter gewinnen den Schweizer Medienpreis für Qualitätsjournalismus in der Kategorie Wissenschaft & Umwelt für "Tierversuche an Hunden - Leiden im Labor" Der Film führt die Zuschauer in eine Welt, die normalerweise vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt: die Welt der Tierversuchslabore.

Julia Friedrichs und Caroline Rollinger gewinnen den Willi-Bleicher-Preis 2024 mit "Wir waren mal Mittelschicht" Das Versprechen, man könne sich seinen bescheidenen Wohlstand selbst erarbeiten, gilt für viele Menschen nicht mehr. Auch in der Einkommensmitte sind viele nicht mehr in der Lage, monatlich ein klein wenig Geld zurückzulegen - für Anschaffungen, für Reisen, für Kultur, für das Alter. Das es nur wenigen gelingt, aus dem Niedriglohnsektor herauszukommen, erzählt die Dokumentation.

Tina Soliman und Torsten Lapp sind mit dem 1. Preis beim Richard-von-Weizsäcker-Journalistenpreis für die ARD Story ausgezeichnet worden: Sterbehilfe: Harald Mayer kämpft um seinen Tod Beide stellen in ihrer langjährigen Recherche komplizierte Fragen an Politik und Gesellschaft: Wer entscheidet über Leben und Tod? Und wer darf dabei helfen? Wann ist die Grenze des Erträglichen erreicht? Und wie wichtig ist Selbstbestimmung - auch am Ende des Lebens?

Der Autor, Regisseur und Produzent Michael Höft zeigt mit seiner aufrüttelnden Dokumentation LNG um jeden Preis, wie in den USA ganze Landstriche und Gesellschaften auf der Suche nach Flüssigerdgas (LNG) zerstört werden. Dafür erhält er den UmweltMedienpreis der Deutschen Umwelthilfe in der Kategorie Video.

