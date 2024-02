Andrea Breitkreuz

… beginnt ihre Tätigkeit 1982 beim NDR Hörfunk. 1988 wechselt sie zu einer NDR Tochtergesellschaft in den Internationalen TV-Lizenzhandel. Nach weiteren Stationen in diesem Bereich kehrt sie 2004 zum NDR zurück und arbeitet seitdem in der Abteilung stories als Redaktionsassistentin.

