Im Einsatz gegen Plastikwahnsinn

Die prominente Schauspielerin Esther Schweins steht mitten im Leben, sorgt sich um die Zukunft ihrer Kinder und will nicht mehr wegsehen: Im neuen Format Mehr wissen - besser leben bezieht sie in drei Folgen Stellung zu den brennenden Themen der Zeit: Lebensmittelverschwendung, Plastikwahnsinn und Wegwerfmode.

8,3 Milliarden Tonnen Plastik ist seit den 1950er-Jahren weltweit produziert worden, gerade einmal 30 Prozent sind davon noch im Gebrauch. Der Plastikwahnsinn bewegt viele Menschen, doch die Müllberge aus Kunststoff wachsen unentwegt weiter. Wie funktioniert Recycling in einem Land, das sich damit rühmt, "Weltmeister" in der Mülltrennung zu sein? Warum landet deutscher Müll im Ausland? Und was kann jeder Einzelne tun, um die Plastikflut einzudämmen?

Mit dem Kanu auf Müllexpedition

Esther Schweins sagt dem Plastikwahnsinn den Kampf an: Sie trifft Aktivisten, geht mit dem Kanu auf Müllexpedition und konfrontiert Bürgerinnen und Bürger mit den riesigen Müllbergen, die sie jeden Tag verursachen. In Schwerin ist sie mit einem "Sonderzug" unterwegs, einer mit 50.000 Coffee-to-go-Bechern beladenen Straßenbahn. So viele landen in Deutschland alle zehn Minuten im Müll. Wie reagieren die Menschen darauf?

Esther Schweins trifft Menschen, die ihr Mut machen: Die einen kämpfen gegen die verbreitete Wegwerfmentalität, die anderen forschen an Kunststoffalternativen. Und sie entdeckt konstruktive Lösungswege, die jeder in seinem Alltag beherzigen kann.