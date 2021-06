"Tabu Wechseljahre - Nicht mit uns!": Doku über die Menopause Stand: 16.06.2021 11:00 Uhr Bis heute gibt es viel Unwissenheit, Klischees und Mythen über die Menopause. Julia Westlake trifft Frauen aus der Kulturszene, die das ändern wollen. Das Kulturjournal im NDR Fernsehen widmet sich dem Thema in einem 15-minütigen Film.

von Edith Beßling, Natascha Geier (Film)

Die Wechseljahre sind eines der letzten großen Tabuthemen in unseren doch so aufgeklärten Zeiten. Kaum eine Frau redet offen darüber. Von ihren eigenen Erfahrungen ausgehend will Moderatorin Julia Westlake, 49 Jahre alt, wissen, woher die Angst, die Verlegenheit und die Unwissenheit kommen. Denn die Menopause ist ein Thema, das die Hälfte der Menschheit irgendwann betrifft, in Deutschland aktuell gut sieben Millionen Frauen. Die sogenannte Perimenopause beginnt meist schon mit Anfang 40.

Kampf für ein neues Bild der Frau in der Menopause

Julia Westlake trifft Frauen aus der Kulturszene, die für ein neues Bild der Frau in der Menopause kämpfen. In Hamburg zum Beispiel hat die Journalistin Silke Burmester die Online Plattform "Palais Fluxx" gegründet, dezidiert für Frauen ab 47. Um ihnen ein Forum zu geben - aber auch, um über all die Themen zu sprechen und zu schreiben, die sonst nicht vorkommen.

Gynäkologin und Autorin Sheila de Liz sagt, das Thema sei auch von der Wissenschaft viel zu lange ignoriert worden. Sie ist Vorkämpferin für mehr Wissen über die Wechseljahre.

Anna Bergmann: Mehr Rollen für ältere Schauspielerinnen

Ältere Schauspielerinnen kriegen weniger Rollen. Und wenn sie vorkommen, dann oft als Stereotype. Anna Bergmann ist Schauspieldirektorin in Karlsruhe. Sie beschäftigt nicht nur hauptsächlich Autorinnen und Regisseurinnen - sondern besetzt auch vermehrt Schauspielerinnen, die deutlich über 40 sind.

Das Performancekollektiv She She Pop hat ein ganzes Stück der alternden, unsichtbar werdenden Frau gewidmet: "Hexploitation". Darin setzen die She She Pop ihre Körper entgegen und fordern: "Schaut uns an".

Peaches zerlegt Klischees mit Verve und Witz

Sängerin Peaches meint: "Wir müssen aufhören, uns für die Wechseljahre zu schämen." Klischees zerlegt sie mit Verve und Witz. Auch in der Literatur gibt es kaum ältere Frauen als Heldinnen. Autorin Simone Buchholz stellt deshalb ganz bewusst in ihrer Krimi-Reihe eine coole, ältere Frau in den Mittelpunkt.

Sie alle wollen die Wechseljahre neu deuten. Nicht länger als Mangel oder Tabu, sondern als Abenteuer, als Neubeginn.

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 09.08.2021 | 22:45 Uhr