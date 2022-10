Stand: 20.10.2022 14:56 Uhr Margrets Dreizimmerwohnung

Omas Margrets Dreizimmerwohnung liegt im Erdgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses an einem tristen baumlosen Bürgersteig. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite befinden sich gleichförmig gestaltete Einfamilienhäuser mit kleinen Vorgärten, die ihre besten Zeiten schon hinter sich haben, aber im Vergleich zu Omas Straßenseite immer noch "Luxus" verströmen. Kurzum: Die typische Wohnlandschaft im Speckgürtel einer Großstadt.

Ein Raum für alle Sorgen und Nöte

Omas beengte Wohnung lebt vom gemütlichen Charme der "Möbel Roller"-Einrichtung. Alles ist sauber und gepflegt, was an den vielen praktischen Haushaltshelfern liegt, die über die Jahre im Homeshopping erworben wurden und teilweise griffbereit liegen, wie die kleinen Handstaubsauger, die in jedem Raum in einer Aufladestation hängen. Hier hat auch Jennifer nach der Trennung von Ronny Kröhnke eine vorübergehende Bleibe gefunden, bis der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung eine eigene Wohnung ermöglicht.

