Stand: 20.10.2022 14:40 Uhr Discothek "Magic"

Der von Manni Schweers ins Leben gerufene Casting-Wettbewerb "The Voice of Wulmstorf" fand in der Discothek "Magic" statt. Als Stargast war Olaf der Flipper mit dabei, der übrigens schon einmal hier aufgetreten ist, damals noch als richtiger Flipper. Nicht zu vergessen, auch Container-Ingo hatte bereits mit seinem Eintagshit "Journey To Your Heart" seinen großen Auftritt in der Disse.

