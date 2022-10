Stand: 20.10.2022 14:59 Uhr Dietmar Brehme

Der 55-jährige Dietmar führt den Laden "Hair & Care - Beauty für Sie und ihn!" als Juniorchef zusammen mit seiner 59-jährigen Schwiegermutter Edith als grauer Eminenz im Hintergrund.

Ediths Sohn Sandro (23), eingetragener Lebenspartner Dietmars, ist unter tragischen Umständen in einem Hotel in Karlsruhe bei Autosex-Praktiken mit einem Fönkabel ums Leben gekommen. Da er den Salon von seiner Mutter bereits überschrieben bekommen hatte, ist sein Lebensgefährte Dietmar als Erbe nun offizieller Inhaber und muss sich nicht nur mit Edith, sondern auch den aus seiner Sicht rückständigen neuen Mitarbeitern arrangieren.

Dietmar ist prädestiniert für das Finishing

Dietmar war schon in Salons - in ganzen Bundesgebiet - tätig und hat beziehungsweise hatte es zwischenzeitlich sogar zum Maskenbildner im TV und auf Events geschafft. Außerdem hat er auch Wettkampferfahrung an der Schere und hat kurz nach der Wende Schlagerstar Frank Schöbel die Krause rausgezogen. Er will dem Salon laut eigener Aussage neuen Pepp einhauchen, ist aber in seiner Rolle als Chef heillos überfordert. Dabei gerät er immer wieder mit Jenni in Konflikt.

