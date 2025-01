Investitionen und Umbauten bei S- und U-Bahn geplant Sendung: Hamburg Journal | 22.01.2025 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 22.01.2027

Die Stadt will in die Digitalisierung investieren, um so pünktlicher zu werden. Auf U-Bahn-Linien sind Sperrungen in Planung.