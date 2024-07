U1-Sperrung in der City bis 25. August Sendung: Hamburg Journal | 21.07.2024 | 19:30 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 21.07.2026

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U1 müssen sich ab morgen in den Sommerferien auf Einschränkungen in der Innenstadt einstellen. An der Haltestelle Meßberg wird weiter gebaut, deshalb fahren vom 22. Juli bis 25. August keine Züge.