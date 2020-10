Sendedatum: 09.05.2019 19:30 Uhr Eine Schicht mit ...

Die meisten Hamburgerinnen und Hamburger begegnen ihnen vermutlich fast täglich: Polizistinnen und Polizisten auf Streife, Stadtreinigerinnen und Stadtreinigern auf großen Müllautos, Erzieherinnen und Erziehern im Kindergarten oder Pflegekräften für Angehörige. Doch wie sieht eigentlich der Alltag derjenigen aus? Wie läuft ein normaler Arbeitstag in diesen und anderen Berufen? Das Hamburg Journal gibt Einblick in die verschiedenen Arbeitswelten unserer Stadt.

VIDEO: Eine Schicht mit Moderatorin Nicole Steins (3 Min)

Unsere Protagonistinnen und Protagonisten müssen verschiedenste Aufgaben meistern: Tierpflegerin Katrin Hallmeyer kümmert sich um 1.300 Tiere, Polizistin Sandra Nehls weiß nie, was der Tag bringt und Pflegerin Heike Dau fährt mit dem Rad über die Uhlenhorst zu Pflegebedürftigen, denen sie beim Waschen, Anziehen und Aufräumen hilft. Auch Markus Wichmann kümmert sich in seinem Beruf hauptsächlich um Menschen - vor allem um Seeleute aus Indonesien, die ihre kostbare Freizeit in seiner Seafarers' Lounge im Kreuzfahrtterminal Steinwerder verbringen und mit ihren Lieben zu Hause telefonieren. Erzieher Flemming Hahn gibt seinen Schützlingen in der Kita City Nord nützliche Tipps: zum Beispiel, wie sie einen Apfel schneiden können. Und in Winterhude räumt Rainer Grün für die Stadtreinigung eine Wohnung aus. "Eine Schicht mit ..." gibt Einblicke in Arbeitswelten, die sonst meist verborgen bleiben.

