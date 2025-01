Drastische Schäden nach Großfeuern in Ottensen und Lohbrügge Sendung: Hamburg Journal | 07.01.2025 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 07.01.2027

In Lohbrügge stand ein fast 6.500 Quadratmeter großer Schulneubau in Flammen, in Ottensen ein Wohnhaus. Die Brandursachen sind unklar.