Ausbildung in Hamburg: "Elbtischler" Nikolai Warnke Stand: 23.06.2021 06:59 Uhr Das Hamburg Journal stellt in einer Serie Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker und ihre Ausbildungsberufe vor - einer davon ist "Elbtischler" Nikolai Warnke.

Rund 450 Jahre Tischlererfahrung im Team, 1.500 fertige Projekte und diverse Handwerks- und Umweltauszeichnungen - das sind die "Elbtischler". Ihr Spezialgebiet: Möbel und Spielgeräte für Kitas. Gearbeitet wird mit natürlichen Hölzern, giftfreien Materialien und viel Kreativität. Hohe Professionalität und auch das "Kind im Manne" sind hier gefragt.

Nikolai Warnke hat beides. Er ist einer der beiden Auszubildenden und arbeitet gerade an seinem Gesellenstück - einem Schreibtisch, mit dem er erst die Prüfung bestehen und dann seinen Vater beschenken möchte. Schon seit einem Praktikum in der 8. Klasse wusste Nikolai, dass er ein "Elbtischler" werden möchte. Seinen Entschluss hat er bis heute keinen Tag bereut. Wir besuchen ihn in der Werkstatt in Stellingen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.06.2021 | 19:30 Uhr