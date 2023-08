Sendedatum: 31.08.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 31.08.2023

Was sind das nur für seltsame Geschichten, die man da seit Tagen aus München hört. Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, Chef der Freien Wähler, der politische Arm des bayerischen Nutzviehs, soll vor 35 Jahren ein widerwärtiges, den Holocaust verharmlosendes Flugblatt in seiner Schultasche gehabt haben. Aiwanger beteuert: Er selbst hat es nicht geschrieben. Und jetzt kommt der eigentliche Horror. Wie wir diese Woche erfahren mussten, gibt es ZWEI Aiwanger! Der Typ hat noch einen Bruder! Wer hat das denn schon wieder bestellt? Der Bruder sagt, er habe das Flugblatt geschrieben. Aus Frust, weil er sitzen geblieben war. Klar. Wenn man sitzen bleibt, wird man zum Antisemiten. Das ist nachvollziehbar. Hubert Aiwanger hatte das Flugblatt nur in der Schultasche. Ob er es verteilt hat, weiß er nicht mehr genau. Sein Bruder verbreitet die These, dass er es nur einsammeln wollte. Für Aiwangers Wähler ergibt sich daraus ein schrecklicher Verdacht: Gehörte er damals womöglich zur Antifa?



Themen der Sendung:



Weißbraune Geschichten mit Aiwanger: Zwei Brüder, ein Skandal, viel Wirbel!

Politischer Spa-Bereich der Ampel: Meseberg-Klausur zwischen Einheit & Zoff

Politiker im Foto-Fieber: Regieren oder Posieren? (mit Maxi Schafroth)

und vieles mehr

