Sendedatum: 30.03.2023 23:35 Uhr extra 3 vom 30.03.2023

His Majesty König Charles III. und seine Frau Camilla zu Besuch in Deutschland. Erst Berlin, dann auch noch Hamburg. Das ist das Premium-Programm. Harry und Meghan durften im vergangenen Jahr nur nach Düsseldorf. Da freut sich auch der Bundespräsident. Charles und Camilla wollten ja eigentlich zuerst nach Frankreich fahren. Aber da rebelliert gerade das Volk. Und dann ist ihnen wieder eingefallen, was die Franzosen so mit Königen machen, wenn sie schlecht gelaunt sind.

Themen der Sendung:



König Charles zu Besuch bei Harry Potters Opa

Krisentreffen im Kanzleramt: Die lange Nacht der Ampel

Ausrüstungskatastrophe bei der Bundeswehr

Waldsterben in Deutschland

und vieles mehr

