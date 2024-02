Sendedatum: 29.02.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 29.02.2024

Die Protestival-Saison ist in vollem Gange. Blockaden, Demos, Dauerempörung im ganzen Land. Sogar die Pollen sind dieses Jahr aggressiver als sonst. Der Nahverkehr streikt, in den Fußballstadien stoppen Fans die Spiele mit Tennisbällen und zwingen die DFL in die Knie. Und dann immer noch: Die Bauern. Sie haben Mistgabeln, sie haben Traktoren, das macht einfach Eindruck. Man kann nur hoffen, dass nicht demnächst auch noch die Bundeswehrsoldaten streiken und ihre Panzer mit zur Demo bringen.

Aber das viel wichtigere Thema: Der Frühling kommt! Aber noch nicht so richtig. Bald ist wieder Zeit für die Übergangsjacke. Diese eine Jacke, für die es morgens eigentlich noch zu kalt und mittags dann schon zu warm ist. Es ist diese Jacke, die man an genau zwei Tagen im Frühling tragen kann. Dann heißt es: wahnsinnig schnell sein.

Themen der Sendung:



Mythos Übergangsjacke: Zwischen Frost und Frühling

Bauernproteste: Aufstand mit Traktoren

TikTok-Trend AfD: Jetzt auch beim Verfassungsschutz

Echte Krimis: Warum True Crime fasziniert

und vieles mehr

