Sendedatum: 28.03.2024 23:40 Uhr extra 3 vom 28.03.2024

Am Wochenende ist Ostern. Das ist traditionell die Zeit der Ostermärsche. Man geht auf die Straße für Frieden und gegen Krieg. Und gegen Rüstungsexporte und für Abrüstung. So war das zumindest früher, als die Welt noch übersichtlich war. Christian Ehring ist im Grunde seines Herzens immer noch überzeugter Pazifist. Allerdings beschleicht ihn inzwischen das Gefühl, dass Pazifismus nur dann funktioniert, wenn alle mitmachen. Kann man noch auf Ostermärsche gehen? Muss man gerade jetzt auf Ostermärsche gehen? Und muss man dann nicht aufpassen, dass da andere nicht was ganz anderes wollen? Sich mit Putin vertragen, Israel von der Landkarte tilgen oder sonst was. Wie geht man da überhaupt hin? Wie früher mit Friedenstaube oder mit eher mit Patronengurt? Ehring ist selber total gespalten. Eigentlich in drei Christians. Für Frieden. Und auch für Verhandlungen. Und was sonst?

Themen der Sendung:



Weselskys letzter Coup: Einigung zwischen Bahn und GdL

Terror in Moskau: Putin beschuldigt Ukraine

Krieg und Frieden: Einfrieren? Aufwärmen? Alles Banane!

Land der Verbote Bayern: Von Gender bis Cannabis (mit Maike Kühl und Maxi Schafroth)

Der Fall Prinzessin Kate: Medienkritik und PR-Desaster

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 28.03.2024 | 23:40 Uhr