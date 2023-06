Sendedatum: 04.05.2023 23:35 Uhr extra 3 vom 27.07.2023

Wir haben heute eine Folge ausschließlich mit zeitlosen Themen für Sie vorbereitet. Wir wollten uns einfach mal lösen vom Zwang der Aktualität, über das reden, was uns wichtig ist, ganz unabhängig davon, ob es diese Woche weit oben in den Nachrichten ist. Das ist die Idee dahinter. Außerdem sind wir im Urlaub. Also ging es gar nicht anders. Diese Folge wurde voraufgezeichnet. Wenn Sie das sehen, sind wir alle irgendwo, aber nicht im Studio. Gehen ins Nachrichten-Zölibat und legen auch mal das Handy beiseite. Vielleicht.

Wir alle verbringen zu viel Zeit mit dem Smartphone. Checken unsere Nachrichten, oder gammeln auf Insta oder Tiktok rum. TikTok ist übrigens das Geräusch, das unsere Lebenszeit macht, wenn sie verschwendet wird. Das unendliche Scrollen hat viel mit unserer Angst zu tun. FOMO - Fear of missing out. Also, die Angst was zu verpassen. Zum Beispiel den Namen für die Angst was zu verpassen. Also FOMO. Dabei ist der neuste Trend ist JOMO - Joy of missing out. Also die Freude was zu verpassen. So was darf man nicht verpassen, dass man sich inzwischen darüber freut was zu verpassen. Egal. Immer mehr Jugendliche sind handysüchtig. Zum Teil schon Kinder. App-Entwickler konstruieren ihre Programme extra so, dass im Kindergehirn ständig Dopamin ausgeschüttet wird. So entsteht ein Suchtverhalten. Viele Eltern machen sich große Sorgen: früher konnten die Kids noch drei Stunden am Stück konzentriert fernsehen. Vorbei! Geht nicht mehr.

Themen der Sendung:



Smartphone-Abhängigkeit: Digitale Dauerparty

Lehrer-Mangel: Notruf aus dem Klassenzimmer

Milliardenmarkt Esoterik: Glaube versetzt Geldberge

Sind Milliardäre die wahren Klimaterroristen?

und vieles mehr

