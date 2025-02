Sendedatum: 27.02.2025 22:50 Uhr extra 3 vom 27.02.2025

Was für ein Wahlsonntag. Spannend bis zum späten Abend. Auch für uns. Unser Reporter Maxi Schafroth ist bei der CDU-Wahlparty im Konrad-Adenauer-Haus rausgeschmissen worden. Die ganze Geschichte erfahren Sie in dieser Sendung. Das Positive vorweg: Die Wahlbeteiligung war die höchste seit langem. Die Deutschen haben diese Bundestagswahl ernst genommen. Denn auch die Weltlage ist ernst. Die demokratischen Parteien der Mitte wurden vor allem von den über 70-jährigen gewählt. Da liegen Union und SPD deutlich vorne. Man könnte auch sagen: Die alten Wähler sind die stärkste Demokratie-Bewegung im Land. So eine Art "Beiger Frühling". Solange die wählen, bleibt Deutschland stabil. Vorteil der alten Wähler: Es sind verdammt viele. Nachteil: Vielleicht nicht mehr so lange.

Themen der Sendung:



Mit Rambozambo ins Kanzleramt

Die ersten 100 Tage Merz: Was kann schon schiefgehen?

Linke feiert, BSW vergeigt (mit Sarah Bosetti)

Superreiche in Angst: Wer schützt ihr Vermögen?

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 27.02.2025 | 22:50 Uhr