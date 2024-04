Sendedatum: 25.04.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 25.04.2024

Was ist eigentlich mit der AfD los? Wird die AfD etwa unserem Land untreu? Das ist die bange Frage, die man sich gerade in Russland stellt. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl Maximilian Krah gerät immer mehr unter Druck. Sein Mitarbeiter Jian G., inzwischen entlassen, war offenbar ein chinesischer Spion. Das wirft kein gutes Licht auf Krah. Er ist auch derjenige, der wegen seiner angeblichen Russland-Kontakte vom FBI verhört worden war. Was bietet sein Büro denn noch alles an? Neben Spionage für China und PR für Russland? Noch Schreibarbeiten für Iran und Osteopathie für Kim Jong Un?

Themen der Sendung:



Der Spitzelkandidat: Russland, China, AfD (mit Maike Kühl)

FDP-Scheidungspapiere: Lindners Sparhammer schlägt zu

Sprechstunden-Blues: Hausarzt-Not in Deutschland

Minister am Berater-Tropf: Wer regiert wirklich? (mit Katrin Bauerfeind)

und vieles mehr

