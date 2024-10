Sendedatum: 24.10.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 24.10.2024

Diese Woche fand in Frankfurt der Digitalgipfel statt. Und so war dann ganz Erstaunliches zu vernehmen vom Wirtschaftsminister zum Mega-Zukunfts-Thema Künstliche Intelligenz: Deutschland soll führendes KI-Land in Europa werden.

Der Wirtschaftsminister richtet diesen Digitalgipfel traditionell zusammen mit dem Verkehrsminister aus. Denn für die Digitalisierung ist ja Volker Wissing zuständig. Der kümmert sich halb um Verkehr, halb um Digitalisierung, sorgt dafür, dass beides gleichermaßen nicht funktioniert. Daher kommt der Begriff "Halbleiter".

Themen der Sendung:



Deutschland digital: Vom Faxgerät zur Künstlichen Intelligenz

Musk, Trump und die gekaufte Demokratie

Klimawandel? Verzicht? Jetzt ist auch egal!

Fachkräftemangel: Azubis dringend gesucht!

Jugendwort Aura: Vom Altgriechisch zum Trend

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 24.10.2024 | 22:50 Uhr