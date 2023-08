Sendedatum: 24.08.2023 23:05 Uhr extra 3 vom 24.08.2023

Ein Thema hat die Ampel, bei dem sie sich von Anfang an alle einig waren. Die Cannabis-Legalisierung. Jetzt kommt sie wirklich. Ab dem 01.01.2024 soll Cannabis in Deutschland legal werden. Viele Cannabis-Konsumenten haben jetzt natürlich drei große Fragen: Wie geht das? Wo gibt's das? Und warum muss ich dauern kichern?

Wird es dann wirklich um Längen einfacher sein, als easy beim Dealer um die Ecke was zu kaufen? Wir wären nicht in Deutschland, wenn man einfach nur den Joint rollen könnte und nicht die Augen rollen müsste. Deutschlands Gras-Reform im Check mit Christian Ehring.

Themen der Sendung:



Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Betreutes Kiffen ab 2024

Dauerkrach in Ampelkoalition: Ärger um Kindergrundsicherung (mit Oliver Kalkofe)

EU sagt Fast Fashion den Kampf an: Schluss mit Wegwerfmode!

Kampf gegen kriminelle Clans und Integrationshürden

Kuss-Skandal bei Frauen WM und Hype um Harry Kane beim FC Bayern

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 24.08.2023 | 23:05 Uhr