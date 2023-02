Sendedatum: 23.02.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 23.02.2023

Es ein Jahr her, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Ein Jahr lang tobt dieser grauenhafte Krieg. Der amerikanische Präsident stand Montag dort, wo Putin eigentlich vor einem Jahr stehen wollte: in Kiew. Bidens Besuch war ein ziemlicher Coup. Er ist heimlich angereist. Erst mit dem Flieger nach Deutschland, Tanken in Ramstein. Dann mit dem Flieger nach Polen. Dann mit dem Zug nach Kiew. Von Deutschland direkt mit dem Zug nach Kiew zu fahren wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber die CIA hat es nicht geschafft das deutsche Tarifsystem zu dekodieren. Zum ersten Mal ist ein US-Präsident in ein Kriegsgebiet gereist, das nicht von eigenen Truppen besetzt war.

Themen der Sendung:



Ein Jahr Ukraine-Krieg: Im Osten nichts Neues

Unangemessenes Selbstbewusstsein von Männern

Wohnmobile gegen Wohnungsnot

Neue Staffel der toxischen Show "Germany's Next Top Model"

Soziales Netzwerk TikTok: Grüße nach China!

Erdbebenkatastrophe in der Türkei: Welche Schuld trägt Erdogan?

