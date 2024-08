Sendedatum: 22.08.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 22.08.2024

Die Parteien um Sahra Wagenknecht und Björn Höcke stehen in Umfragen weit vorne. Warum sehnen sich viele im Osten nach einer starken Hand? Haben sie ein Problem mit der Demokratie? Grundsätzlich nicht. Nach einer aktuellen Umfrage sind 90 Prozent der Ostdeutschen für Demokratie. Aber nur 40 Prozent glauben, dass die Demokratie in Deutschland funktioniert. Sie sind für Demokratie, aber nicht für unsere. 89 Prozent misstrauen den Parteien, 85 Prozent misstrauen den Medien, 79 misstrauen den Kirchen. Das Vertrauen in die Kirchen ist klein, aber das in die Medien noch kleiner. Das bedeutet, die Aussage, dass Jesus übers Wasser gehen kann, glaubwürdiger als Tagesthemen. Das sollte uns in den Medien zu denken geben.

Wir machen in dieser Ausgabe einen sogenannten Deepdive in unser deutsch-deutsches Seelenleben, werfen einen Blick in die Vergangenheit und zeigen auch einige Ungerechtigkeiten auf. Besonders spannend ist das Interview mit dem Historiker und Publizisten Ilko-Sascha Kowalczuk.

Themen der Sendung:



Wahnsinn statt Sommerpause: Trump, Ampel, Wagenknecht & Co.

Deutsche Bahn: Fortschritt rückwärts

Demokratie im Osten: Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser

Sommerurlaub 2024: Mehr Likes als Erholung?

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 22.08.2024 | 22:50 Uhr