extra 3 vom 22.02.2024

22.02.2024

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist im Straflager gestorben, laut Kreml nach einem Spaziergang plötzlich tot umgefallen. Offizielle Todesursache: "Plötzliches Todessyndrom". Eine verdammt häufige Todesursache. Vor allem in Russland. In einem Monat ist in Russland Präsidentschaftswahl. Man kann davon ausgehen, dass Putin mit der Ermordung Alexej Nawalnys ein Zeichen setzen wollte. Das russische Wahlsystem ist ja das Gegenteil von dem in Berlin. In Berlin steht das Ergebnis erst zwei Jahre nach der Wahl fest. In Russland schon zwei Jahre vor der Wahl.

Themen der Sendung:



Putins Kritiker leben gefährlich: Todesgrüße aus Moskau

WerteUnion, BSW & Co.: Wie viele Parteien braucht das Land?

Irre PETA-Kampagne: Karussells ohne Tiere

Ungerechte Strafjustiz: Wenn Armut ins Gefängnis führt

Sarah Bosetti erinnert an die rassistischen Morde von Hanau

