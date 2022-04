Sendedatum: 21.04.2022 22:50 Uhr extra 3 vom 21.04.2022

Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen: In Deutschland wurde Wladimir Putin über Jahrzehnte völlig falsch eingeschätzt. Weil man ihn falsch einschätzen wollte. Er selbst hat nämlich aus seinen eigentlichen Ambitionen nie ein großes Geheimnis gemacht. Konnte man mit einem solchen Krieg in der Ukraine wirklich nicht rechnen? Das ist, als würde man zwanzig Jahre jeden Tag den gleichen "Tatort" gucken und dann plötzlich sagen: Von dem Ende bin ich überrascht. Es war immer klar zu erkennen, was er will. Aber es war eben sehr schwer ihn zu verstehen, mit den ganzen Dollarzeichen in Augen und Ohren.

In dieser Ausgabe nehmen wir unsere Zuschauer mit zu einem kleinen Geschichts-Seminar rund um Wladimir Putin: Vom kleinen Licht beim russischen Geheimdienst KGB in Dresden bis zum Einmarsch in die Ukraine.

Themen der Sendung:



Putin: Vom KGB-Ganoven zum Ganoven-Präsidenten

Grüne: Pazifisten werden Rüstungsexperten

Die SPD und ihr Russlandproblem

Lauterbach: die zwei Gesichter des Gesundheitsministers

