Sendedatum: 20.06.2024 23:50 Uhr extra 3 vom 20.06.2024

Was für eine Euphorie in Deutschland! Die EM lässt das ganze Land Kopf stehen. Wer hätte das gedacht: Auch Deutsche können wieder lachen! Im Gesicht werden Muskelgruppen trainiert, von denen wir gar nicht mehr wussten, das wir sie noch hatten. Und in dem Moment, in dem Musiala, Sané und Gündogan Tore schießen, da kommen sogar eingefleischten AfD-Fans Zweifel an ihren durchgeknallten Remigrations-Phantasien. Spätestens jetzt ist jeder, wirklich jeder total im EM-Fieber!

Themen der Sendung:



Deutschland im EM-Wahn: Alle total im Rausch

Kokain-Boom am Hamburger Hafen: Der weiße Wahnsinn

Bildungsministerin Stark-Watzinger: Bürokratie-Abbau à la FDP

Wehrdienst 2.0: Freiwillige gesucht

Albtraum Schultoiletten: WC-Ente am Ende

