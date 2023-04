Sendedatum: 20.04.2023 23:35 Uhr extra 3 vom 20.04.2023

Es ist fast ein kleines Wunder, dass noch Strom aus der Steckdose kommt. Denn vor ein paar Tagen wurde die Kernenergie in Deutschland endgültig beerdigt. Aber nicht traurig sein: Der Müll strahlt noch ein paar 100.000 Jahre lang. Für Anti-AKW-Aktivisten ging ein Lebenstraum in Erfüllung. Die letzten drei AKWs, die wir noch hatten, waren nur noch für sechs Prozent des Stroms in Deutschland verantwortlich. Einer der sich damals noch vehement für den Atomausstieg eingesetzt hatte, will jetzt wieder weitermachen mit Atomkraft: Markus Söder. Und eigentlich sollten wir ihm dankbar sein. Denn wer fast schon so weit war zu sagen: "Dieser Ausstieg ist ein Fehler", denkt jetzt sicher: Muss wohl doch richtig sein.

Themen der Sendung:



Atomausstieg: Ruhe in Frieden

Pentagon-Leaks: Nicht mehr geheime US-Geheimdokumente

Nachrichten von Springer-Chef Döpfner

Rauchen und Vapen: Keine gute Idee

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 20.04.2023 | 23:35 Uhr