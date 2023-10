Sendedatum: 19.10.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 19.10.2023

Gute Nachrichten sind selten im Augenblick. Im Moment ist ja nur Krieg. Und zwar der eine Krieg. Im Nahen Osten. Nicht mehr der in der Ukraine. In den Medien ist ja immer nur Platz für exakt einen Krieg. Wenn ein anderer Krieg dazu kommt, fällt der erste Krieg raus. Manches, was zurzeit in den Nachrichten berichtet wird, hilft einem beim Verständnis der Situation in Israel und in Gaza. Anderes eher nicht. Und es kommt einem vor, als würde da nicht über einen grausamen Krieg berichtet. Sondern als würde an der Taktiktafel erklärt, wie das Spiel bald läuft.

Alle müssen sich auch gerade äußern zum Krieg in Nahost. Es wird heftig diskutiert: Wo bleibt ein Statement des ADAC? Warum schweigen die Geißens zum Thema Israel? Und auch von der DLRG hat man noch nichts gehört. Dabei sind die doch immer dafür, alle zu retten!

Man muss sich nicht zu allem äußern. Vor allem nicht, wenn man sich nicht auskennt. Looking at you, Richard David Precht. Nicht alles, was ein schwarzes Hemd und einen Podcast hat, ist ein Universalgelehrter.

Themen der Sendung:



Katastrophen und Philosophen: Wenn Krieg zur Unterhaltung wird

Deutsche Demokratie-Skepsis: Wie Populisten die Realität verdrehen!

Föderalismus-Frust: Wozu brauchen wir 16 Bundesländer?

Greenwashing: Der grüne Anstrich der Konsumwelt

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 19.10.2023 | 22:50 Uhr