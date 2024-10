Sendedatum: 17.10.2024 23:05 Uhr extra 3 vom 17.10.2024

Der Bundestags-Wahlkampf hat begonnen. Woran man das merkt? Die SPD macht wieder auf Arbeiterpartei. Und kommt einem dabei vor wie ein Mittvierziger in der Midlife Crisis, der sich nach langer Zeit wieder aufs Skateboard stellt und man denkt nur: Hoffentlich bricht er sich keinen Arm.

Seit 1998 war die SPD ganze vier Jahre nicht an der Regierung. Sonst immer. Jetzt kommen Vorschläge, was sie alles ändern wollen, wenn man sie wählt. Genial. Die ist gleichzeitig Regierung und Opposition.

Themen der Sendung:



SPD 2025 · Zurück zum Klassenkampf

Thüringen und BSW: Koalition der Verzweifelten?

80er Revival: Söder, Merz und Gottschalks Hand

Pink Tax: Frauen zahlen mehr, bekommen weniger

15 Jahre Schuldenbremse: Sparen oder Kaputtsparen?

und vieles mehr

