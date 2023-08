Sendedatum: 17.08.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 17.08.2023

Die deutsche Flugbereitschaft hat wieder mal Probleme. Also die Bereitschaft zum Fliegen ist schon da. Nur mit der Umsetzung hapert es. Vermutlich sind die Regierungsmaschinen die einzigen Flugzeuge überhaupt, in denen bereits nach erfolgreichem Start geklatscht wird. Ist in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen. Außenministerin Annalena Baerbock musste in Abu Dhabi am Boden bleiben und ihre Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi absagen, weil bei ihrem Regierungs-Airbus die Landeklappen nicht funktionierten.

Nichts funktioniert mehr in diesem Land. Das Heizungsgesetz klappt nicht, die Kindergrundsicherung klappt nicht, die Schulen sind kaputt, die Bahn ist kaputt, die Energiewende hakt, Fachkräfte fehlen, die Wirtschaft wächst nicht mehr, Fußball-Weltmeisterschaften sind auch kein Grund zur Freude mehr, beim ESC sind wir immer letzter. Alles wird teurer und bei Behörden und beim Arzt wartet man ewig auf Termine. ABER: Kein Grund zu verzagen! Es gibt sie dennoch, die Erfolgsgeschichten und versteckten Triumphe.

Themen der Sendung:



Kerosin & Kotztüten: Baerbocks Flug-Fiasko

Deutschlands Probleme und versteckte Triumphe

Neymar und Saudi-Arabiens Sportswashing

Mieten hoch, Laune runter: Deutschlands Wohnwahnsinn

Markus Lanz, die Guavendicksaft-Truppe und miese Debattenkultur

und vieles mehr

