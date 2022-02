Sendedatum: 17.02.2022 23:00 Uhr extra 3 vom 17.02.2022

Die Welt atmet auf. Es gibt leichte Anzeichen von Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt. Putin sendet ein kleines Zeichen der Entspannung. Einige seiner Truppen ziehen sich zurück. Das ist überraschend. Denn laut US-Geheimdienst CIA greift Russland ja seit Mittwoch die Ukraine an.Die CIA erinnert etwas an die Zeugen Jehovas. Wenn man den Weltuntergang für einen Tag voraussagt und der kommt nicht, ist es ein wenig seltsam. Man muss aber sagen: Normalerweise weiß die CIA, wann ein Krieg anfängt. In der Regel dann, wenn sie genügend gefälschte Kriegsgründe zusammen hat.

Aber machen wir uns nix vor: Tatsächlich ist die Lage an der ukrainischen Grenze nach wie vor brandgefährlich. Solange das Material an Ort und Stelle bleibt und noch immer über 130.000 Soldaten bereitstehen, die die Ukraine ohne weiteres sofort einnehmen könnten, ist die Bedrohung massiv. Glücklicherweise versuchen nun alle eine diplomatische Lösung zu finden. Erst hat sich Macron mit Putin getroffen. Dann Olaf Scholz. An einem riesigen, laaaaaangen Tisch. Putin sitzt übrigens in Moskau, Scholz in Berlin. Statt eines Fluges hat man einfach einen Tisch über die ganze Strecke gebaut. Hätten Sie ein Videocall gemacht, hätten sie wenigstens ihre Gesichter erkennen können.

Themen der Sendung:



Ukraine-Konflikt: Putin lässt Nato am langen Tisch verhungern

Realer Irrsinn: Neue Doppelstrukturen im Straßenbau

Max Giermann als Robert Habeck im extra 3-Talk: Worte statt Taten

Impfpflicht: Markus Söder mutiert schneller als das Virus

Pflegekräfte in der Pandemie: Kein Grund zu bleiben

Toxic Positivity: Das Recht auf schlechte Laune

und vieles mehr

