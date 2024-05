Sendedatum: 16.05.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 16.05.2024

In weniger als einem Monat ist Fußball-Europameisterschaft in Deutschland! Wer sich nicht für Fußball interessiert: Europameisterschaft ist so was wie ESC mit Bratwurst. Die UEFA macht mit dieser EM einen Gewinn von mindestens einer Milliarde Euro. Im Gegenzug kommen Kosten von 625 Millionen Euro auf die Steuerzahler zu. Franz Beckenbauer dreht sich gerade im Grab um. Für das Geld hätte er uns auf dem Schwarzmarkt 65 Weltmeisterschaften ins Land geholt. Aber das ist noch lange nicht alles. Der lange Arm der UEFA reicht von der Umkleidekabine, über Flughäfen bis zur Justiz.

Themen der Sendung:



EM 2024: Deutschland zahlt, UEFA lacht!

Ampelstreit: Die Rente mit 93 ist sicher

Arbeitsmoral: Sind wir Deutschen zu faul?

Organspende-Schlusslicht Deutschland

Landwirtschaft: Mehr Geld, weniger Umwelt

und vieles mehr

