Sendedatum: 15.02.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 15.02.2024

Auf einmal steht wieder die alte Frage im Raum: Was machen wir, wenn der Russe kommt? Also außer den guten Alkohol verstecken. Donald Trump hat jedenfalls klar gesagt, womit wir rechnen müssen, wenn er wieder Präsident wird und wir das 2-Prozent-Ziel der NATO nicht einhalten. Dann würde Trump uns einfach den Russen überlassen. Damit die mit uns tun, was sie wollen. Sie würden uns womöglich besetzen und hier eine russische Marionetten-Regierung installieren. Auch wenn Gerhard Schröder vielleicht langsam ein bisschen zu alt dafür ist. Auf Schalke werden sicherheitshalber schon mal wieder die alten Gazprom-Trikots aufgebügelt.

Themen der Sendung:



Nachricht von Donald: Zahlen oder der Russe kommt

Urlaub 2024: Das Ende günstiger Reisen?

Nach Berlin-Wahl: Profilkrise der FDP (mit Oliver Kalkofe)

Gesundheitsrisiko Einsamkeit: Die stille Epidemie

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 15.02.2024 | 22:50 Uhr