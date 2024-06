Sendedatum: 13.06.2024 22:50 Uhr extra 3 vom 13.06.2024

Am Sonntag war Europawahl. Und sehen wir es mal positiv: Schon lange hatten die Ampel-Parteien nicht mehr so viel gemeinsam wie am vergangenen Sonntag. Alle drei wurden brutal abgestraft. Ganz offenbar hat niemand mehr Lust auf Parteien, die sich seit fast drei Jahren über jede Büroklammer streiten und einander einfach gar nichts gönnen.

Enttäuschung bei den einen heißt Freude bei den anderen. Der Wahlsieger hat natürlich gefeiert: Wladimir Putin. In fast allen Ländern werden die Rechten und Faschisten immer stärker. In Frankreich so stark, dass sie schon doppelt so viele Stimmen haben wie die Partei von Emanuel Macron. Und was die AfD angeht, kann man nun endgültig festhalten, dass ihr Skandale nicht schaden. Spitzenkandidaten, die womöglich für China und Russland spionieren, die SS verharmlosen, ein thüringischer Parteichef Höcke, der wegen der Verbreitung von Nazi-Sprüchen verurteilt wird. Das alles ist den Wählerinnen und Wählern egal.

Themen der Sendung:



Europawahl: Putin in Partylaune

Klinik-Atlas: Lauterbachs Meisterwerk oder Flop?

EM 2024: Sommermärchen Reloaded?

Katastrophenschutz? Nach uns die Sintflut!

und vieles mehr

