Sendedatum: 13.03.2025 22:50 Uhr extra 3 vom 13.03.2025

Union und SPD haben vor allem eine Botschaft an das deutsche Volk: Wir scheißen Euch zu mit Eurem Geld! Insgesamt geht es um fast eine Billion Euro Sondervermögen. Ein anderes Wort für Schulden. Vor der Wahl wollte die Union um Friedrich Merz nichts davon wissen, aber es gibt natürlich einen handfesten Grund für den Sinneswandel von Merz und Co: Das Treffen von Trump und Selenskyj im Weißen Haus vor zwei Wochen. Vorher war Merz gegen mehr Schulden. Seitdem ist er dafür. Mindestens 400 Milliarden für die Bundeswehr. Hatte das nicht irgendjemand vorhergesagt, dass wir für Verteidigung deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müssen? Ach ja, dieser Kinderbuchautor.

Themen der Sendung:



Pump up the Sondervermögen

Bundeswehr-Check: Schutzlos in alle Richtungen!

Trump & Musk: Autokratie auf Speed & Keta

Deutschlands neue Ruinen: Signa, Scholz & die Milliarden-Märchen

Gleichberechtigung? Männer regeln das schon! (mit Maike Kühl)

und vieles mehr

