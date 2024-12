Sendedatum: 12.12.2024 21:45 Uhr extra 3 vom 12.12.2024

In Deutschland ist die Stimmung kurz vor dem Weihnachtsfest angestrengt. Denn es ist Wahlkampf. Keine Spur von vorweihnachtlicher Harmonie. Der Ton ist ziemlich rau. Und die politisch aufgeladene Stimmung wird zu Weihnachten ja auch in die Familien getragen. Viele sind verunsichert. Weil man nicht weiß: Wenn man rote Kugeln an den Baum hängt, versteht das einer in der Familie als politisches Statement? Wenn man singt "Ihr Kinderlein kommet", denken dann alle, das wäre eine Forderung zur Sicherung der Rente? Und es gibt Gerüchte, dass bei Markus Söder zu Hause ein vertrockneter Weihnachtsbaum aufgestellt wurde, weil er keinen Grünen in der Wohnung haben wollte.

Themen der Sendung:



Wahlkampf unterm Weihnachtsbaum

Wer macht's mit wem? Friedrich sucht die Liebe

Syrien ohne Assad: Chaos oder Neuanfang?

und vieles mehr

