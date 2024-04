Sendedatum: 11.04.2024 23:00 Uhr extra 3 vom 11.04.2024

Die Kindergrundsicherung ist das sozialpolitische Herzensprojekt der Grünen. Und wie das so ist mit den Herzensprojekten: Manchmal wäre es besser, wenn es Hirnprojekte wären. Leider setzen die Grünen ihre Vorhaben in der Ampelkoalition ziemlich konsequent in den Sand. Mit dem vergurkten Heizungsgesetz ging es los, das versprochene Klimageld wird gar nicht kommen, jetzt steht auch die Kindergrundsicherung auf der Kippe. Dabei ist die Kinderarmut in Deutschland ein himmelschreiender Skandal. Und der Ansatz daran etwas zu ändern absolut lobenswert. Vielleicht hätte es nur einfach jemand anders machen sollen.

Themen der Sendung:



Kindergrundsicherung: Grüne Träume, rote Zahlen

Bauvorschriften-Wahn: Bürokratie-Monster Deutschland

FDP im Umfragetief

Trigger-Taktik: Gefühle als Waffe

und vieles mehr

