Sendedatum: 10.08.2023 22:50 Uhr extra 3 vom 10.08.2023

Die Linke schafft sich ab. Amira Mohamed Ali zieht sich als Fraktionschefin im Bundestag zurück. Sie wird ja dem Wagenknecht-Lager zugerechnet und findet, dass Sahra Wagenknecht von der Partei unfair behandelt wird. Wagenknecht selber will bis Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine neue Partei gründet. Falls ja, gäbe es die Linke in der jetzigen Form nicht mehr. Und eine Wagenknecht-Partei wäre die einzige Partei, die die AfD wieder kleinkriegen könnte. Mit vernünftigen Argumenten schafft man das nicht. Und der Ampel ist das auch nicht zuzutrauen.

Es ist ein Trauerspiel. Das ganze Land wirkt gelähmt. Graues Wetter, miese Stimmung, und keine Erfolge mehr im Fußball. Ohne Tempolimit auf Autobahnen wären wir Deutsche im Ausland nur noch wegen Hitler bekannt. Die Mehrheit der Deutschen ist mit der Regierungsarbeit der Ampel unzufrieden. Apropos Autobahnen: Eine Sache, an die in ganz Deutschland niemand mehr erinnert werden will: Andreas Scheuer war mal Verkehrsminister. Sorry, das ist nicht unsere Schuld. Der jetzige Verkehrsminister ist schuld. Der bringt seinen Vorgänger gerade wieder in die Schlagzeilen. Volker Wissing prüft, ob man Scheuer regresspflichtig machen kann für die gescheiterte PKW-Maut. Auf seinem Deckel steht eine ziemlich große Zahl mit vielen Nullen.

Themen der Sendung:



Spaltungen bei den Linken & Ampel-Flop

Scheuers Maut-Desaster: Muss er jetzt blechen? (mit Maike Kühl)

Kinderarmut: Zwischen Sozialnetz und Schwimmring - Armutskinder tauchen unter (mit Maxi Schafroth)

Technischer Fortschritt? Von Online-Tickets bis QR-Codes - Alles muss man selber machen

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 10.08.2023 | 22:50 Uhr