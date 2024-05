Sendedatum: 09.05.2024 21:45 Uhr extra 3 vom 09.05.2024

Drei Tage lang hat die CDU in Berlin getagt. "Zukunft gemeinsam gewinnen" lautete das Motto des Parteitags. Friedrich Merz wurde dann aber mit knapp 90 Prozent als Parteivorsitzender bestätigt. Offensichtlich will man es mit der Zukunft auch nicht gleich übertreiben. Merz will immerhin Kanzler werden. Und auf dem Weg dahin war der Parteitag ein erster Schritt. Und man muss ihm zugutehalten, dass er die CDU neu aufgestellt hat. Das Haus der CDU hat er neu gebaut. Ganz dicht an die Brandmauer.

Themen der Sendung:



Overtourism: Urlaubsorte völlig am Ende

Der Merzias: Leitkultur Reloaded (mit Maxi Schafroth und Oliver Kalkofe)

Wahlkampf 2024: Angriffe auf unsere Demokratie

Paradies für Hacker Deutschland

und vieles mehr

